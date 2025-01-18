ССО атакували нафтобазу у Калузькій області, там виникла пожежа

Зазначається, що в ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі "Роснєфті" у населеному пункті Людинове Калузької області Росії.

Генштаб ЗСУ уточнює, що дана нафтобаза входить в структуру "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

"Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: ССО атакували ще одну нафтобазу в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)