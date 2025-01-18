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ССО атакували нафтобазу у Калузькій області, там виникла пожежа

Фото: ССО атакували нафтобазу у Калузькій області РФ 18 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили спецоперацій ЗСУ атакували російську нафтобазу у Калузькій області. Там виникла серйозна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що в ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі "Роснєфті" у населеному пункті Людинове Калузької області Росії.

Генштаб ЗСУ уточнює, що дана нафтобаза входить в структуру "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

"Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: ССО атакували ще одну нафтобазу в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

 

Атаки на нафтобази

Варто зазначити, що останніми днями українські військові активізували атаки на російські нафтобази та НПЗ.

Так, в ніч на 16 січня ССО та інші підрозділи Сил оборони вдарили по нафтобазі "Роснєфті" у Воронезькій області Росії. Це призвело до масштабної пожежі.

Також цієї ночі, 18 січня, дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області. За даними джерел РБК-Україна, було щонайменше десять влучних "прильотів".

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