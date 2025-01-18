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ССО атаковали нефтебазу в Калужской области, там возник пожар

Фото: ССО атаковали нефтебазу в Калужской области РФ 18 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы спецопераций ВСУ атаковали российскую нефтебазу в Калужской области. Там возник серьезный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области России.

Генштаб ВСУ уточняет, что данная нефтебаза входит в структуру "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.

"В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: ССО атаковали еще одну нефтебазу в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Атаки на нефтебазы

Стоит отметить, что в последние дни украинские военные активизировали атаки на российские нефтебазы и НПЗ.

Так, в ночь на 16 января ССО и другие подразделения Сил обороны ударили по нефтебазе "Роснефти" в Воронежской области России. Это привело к масштабному пожару.

Также этой ночью, 18 января, дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области. По данным источников РБК-Украина, было по меньшей мере десять точных "прилетов".

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