ССО атаковали нефтебазу в Калужской области, там возник пожар

Силы спецопераций ВСУ атаковали российскую нефтебазу в Калужской области. Там возник серьезный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Отмечается, что в ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области России.
Генштаб ВСУ уточняет, что данная нефтебаза входит в структуру "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины.
"В результате атаки на территории базы возник пожар. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется", - говорится в сообщении.
Фото: ССО атаковали еще одну нефтебазу в РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Стоит отметить, что в последние дни украинские военные активизировали атаки на российские нефтебазы и НПЗ.
Так, в ночь на 16 января ССО и другие подразделения Сил обороны ударили по нефтебазе "Роснефти" в Воронежской области России. Это привело к масштабному пожару.
Также этой ночью, 18 января, дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области. По данным источников РБК-Украина, было по меньшей мере десять точных "прилетов".
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