ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

ССО атакували нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму: відео удару

П'ятниця 07 листопада 2025 09:14
UA EN RU
ССО атакували нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму: відео удару Фото: ССО атакували нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У ніч на 6 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили логістичні об’єкти ворога, зокрема нафтобазу "Гвардійська", на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО ЗСУ.

"Дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська", поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений", - йдеться у повідомленні ССО.

Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.

"Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога", - зазначили у ССО.

Удари по військових об'єктах у Криму

Нагадаємо, на початку листопада Сили оборони вразили важливі об’єкти окупантів. Серед них – нафтові об’єкти в Криму.

Так, під атакою були три об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське підтверджено влучання у резервуар і цистерни на зливо-наливній естакаді.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її території, так і на тимчасово окупованих землях.

Ключова мета – позбавити противника наступальних спроможностей та можливості продовжувати агресію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України
Ракети Tomahawk і не тільки: Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України