ССО атаковали нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму: видео удара
В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили логистические объекты врага, в частности нефтебазу "Гвардейская", на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО ВСУ.
"Дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск, ВОТ Крым. Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен", - говорится в сообщении ССО.
В то же время, в этом же районе, были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.
Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, поселок Битумное. Были уничтожены объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.
"Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага", - отметили в ССО.
Удары по военным объектам в Крыму
Напомним, в начале ноября Силы обороны поразили важные объекты оккупантов. Среди них - нефтяные объекты в Крыму.
Так, под атакой были три объекта хранения горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Крыму. В частности, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское подтверждено попадание в резервуар и цистерны на сливо-наливной эстакаде.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на ее территории, так и на временно оккупированных землях.
Ключевая цель - лишить противника наступательных возможностей и возможности продолжать агрессию.