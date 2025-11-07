ССО атаковали нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму: видео удара

В ночь на 6 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили логистические объекты врага, в частности нефтебазу "Гвардейская", на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО ВСУ.

"Дроны ССО поразили нефтебазу "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск, ВОТ Крым. Был уничтожен резервуар РВС-400. В момент удара он был заполнен", - говорится в сообщении ССО.

В то же время, в этом же районе, были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. В момент попадания подвижной состав был загружен нефтепродуктами.

Также дроны ССО поразили несколько нефтебаз и складов ГСМ в Симферополе и окрестностях, поселок Битумное. Были уничтожены объекты резервуарного парка. Зафиксированы многочисленные возгорания.

"Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага", - отметили в ССО.