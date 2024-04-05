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ССО атакували дронами позицію окупантів: ворог зазнав втрат (відео)

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 10:32
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ССО атакували дронами позицію окупантів: ворог зазнав втрат (відео) Фото: ССО атакували дронами позицію російських окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій атакували FPV-дронами мінометну позицію окупаційних військ. Росіяни зазнали втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

На опублікованих кадрах зафіксована робота 8 полку Сил спеціальних операцій. Воїни під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок виявили мінометну позицію противника та особовий склад поблизу неї.

Після того, як були встановлені координати, оператори FPV-дронів завдали удару. Захисники ліквідували п'ятьох російських солдатів та поранили чотирьох окупантів.

Також було знищено позицію 82-мм міномета і пошкоджено російську БМП.

Втрати армії РФ на війні проти України

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 445 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 860 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

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