ССО атакували дронами позицію окупантів: ворог зазнав втрат (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

На опублікованих кадрах зафіксована робота 8 полку Сил спеціальних операцій. Воїни під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок виявили мінометну позицію противника та особовий склад поблизу неї.

Після того, як були встановлені координати, оператори FPV-дронів завдали удару. Захисники ліквідували п'ятьох російських солдатів та поранили чотирьох окупантів.

Також було знищено позицію 82-мм міномета і пошкоджено російську БМП.