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ССО атаковали дронами позицию оккупантов: враг понес потери (видео)

Украина, Пятница 05 апреля 2024 10:32
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ССО атаковали дронами позицию оккупантов: враг понес потери (видео) Фото: ССО атаковали дронами позицию российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Сил спецопераций атаковали FPV-дронами минометную позицию оккупационных войск. Россияне понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа 8-го полка Сил специальных операций. Воины во время разведывательных действий на одном из операционных участков выявили минометную позицию противника и личный состав вблизи нее.

После того, как были установлены координаты, операторы FPV-дронов нанесли удар. Защитники ликвидировали пятерых российских солдат и ранили четырех оккупантов.

Также была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена российская БМП.

Потери армии РФ на войне против Украины

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже более 445 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 860 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

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