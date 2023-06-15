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США звинуватили Росію в торгівлі громадянами України

Фото: Прапор США (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США посилили критику Росії через факти торгівлі людьми. Йдеться про українських дітей, яких незаконно депортували під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США, про яку пише Reuters.

У звіті Державного департаменту про торгівлю людьми за 2023 рік Росію було включено до списку "державних спонсорів" торгівлі людьми. Також Росія посіла одне з перших місць у світі за цією проблемою.

Розділ про Росію містив більше критики, ніж минулого року. У звіті також згадується насильницька передача тисяч українських дітей у Росію, яка є предметом судового переслідування Міжнародного кримінального суду щодо російських посадовців, включно з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Існувала державна політика або схема торгівлі громадянами України та північнокорейськими робітниками", - йдеться у звіті.

Також у Держдепі повідомили, що російські офіційні особи примушували й обманювали дорослих іноземних громадян брати участь у війні Росії проти України.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на травень достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

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