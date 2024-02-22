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США звинуватили у порушенні санкцій голову російського банку ВТБ

Четвер 22 лютого 2024 20:53
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США звинуватили у порушенні санкцій голову російського банку ВТБ Фото: Андрій Костін, голова російського банку ВТБ (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки звинуватили у порушенні санкцій голову російського банку ВТБ Андрія Костіна та двох його помічників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У обвинувальному висновку, який подали до федерального суду Манхеттена, сказано, що Костіна звинувачують у відмиванні грошей та порушенні санкцій у зв'язку з утриманням двох яхт та будинку в курортному американському місті Аспен.

У Мін'юсті США розповіли, що двох помічників голови ВТБ - Вадима Вольфсона та Геннона Бонда - заарештували у США. Їх звинувачують у тому, що вони допомагали доглядати нерухомість у Колорадо, приховуючи, що вона належить підсанкційному Костіну.

Сам Костін залишається на волі, оскільки перебуває на території Росії.

За інформацією Reuters, звинувачення Костіна стали одним з п'яти кримінальних та цивільних позовів, які Міністерство юстиції представило сьогодні, 22 лютого, у рамках зусиль влади США щодо припинення діяльності пов'язаних із Кремлем людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США хочуть дати тюремний термін колишньому агенту ФБР Чарльзу Макгонігалу за роботу на російського олігарха Олега Дерипаску.

Макгонігал допомагав Дерипасці проводити розслідування проти іншого російського бізнесмена, Володимира Потаніна.

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ВТБ Банк Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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