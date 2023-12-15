Колишнього агента ФБР хочуть засудити у США за роботу на російського олігарха Дерипаску

Суддя окружного суду заявила, що екс-агента ФБР Чарльза МакГонігала можуть засудити. Але ще є можливість надати аргументи на захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Суддя окружного суду заявила, що Чарльза Макгонігал засудять до 4 років в'язниці. Але ще є можливість надати аргументи на захист.

Вироку ще не оголосили. Суддя Рірден сказала, що перед вироком адвокати підсудного мають виступити на його захист.

Колишній глава контррозвідки ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал зізнався, що працював на російського олігарха Олега Дерипаску з весни до осені 2021 року. Він допомагав Дерипаску проводити розслідування проти іншого російського бізнесмена Володимира Потаніна. За свою роботу Макгонігал отримав 17,5 тисячі доларів.

У січні 2023 року в Нью-Йорку затримали Макгоніла через зв'язок з Дерипаскою. Російський олігарх потрапив під санкції США

Санкції проти російських олігархів

Раніше ми повідомляли, що Дерипаска разом із трьома громадянами РФ отримали офіційні звинувачення від США у порушенні нових санкцій через вторгнення Росії до України.

Також ми писали, що Британія ввела санкції проти Дерипаски та ще 7 російських олігархів наближених до Путіна.