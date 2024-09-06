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В США звинуватили політолога в порушенні санкцій: отримав понад мільйон доларів від росЗМІ

Фото: прокуратура США звинуватила політолога в порушенні санкцій (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Прокуратура США звинуватила політолога в порушенні санкцій. Російсько-американський політичний експерт Дімітрі Саймс отримав понад мільйон доларів від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, що днями з'явилась інформація, що США планують звинуватити Росію в спробах вплинути на вибори в США.

Тоді ж стало відомо, що Москва для цього використовує ЗМІ та онлайн платформи.

Вже наступного дня Штати заблокували десятки пропагандистських російських медіа. Американці виявили, що росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.

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