В США обвинили политолога в нарушении санкций: получил более миллиона долларов от росСМИ

Прокуратура США обвинила политолога в нарушении санкций. Российско-американский политический эксперт Димитри Саймс получил более миллиона долларов от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, что на днях появилась информация, что США планируют обвинить Россию в попытках повлиять на выборы в США.
Тогда же стало известно, что Москва для этого использует СМИ и онлайн-платформы.
Уже на следующий день Штаты заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. Американцы обнаружили, что россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.
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