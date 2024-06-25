США про звинувачення з боку РФ щодо удару по Севастополю: знов "безглузді, гіперболічні заяви"
У Держдепі назвали "безглуздими, гіперболічними заявами" звинувачення у нібито причетності США до удару по Севастополю 23 червня, які сьогодні озвучили деякі російські офіційні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Міністерство оборони Росії заявило сьогодні, що ракети ATACMS, що нібито були використані під час удару по Севастополю, внаслідок якого, за даними російської сторони, загинули чотири людини і ще 150 постраждали, були поставлені США і запрограмовані американськими фахівцями.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві, що "залучення Сполучених Штатів, пряме залучення, внаслідок якого гинуть мирні російські жителі, не може бути без наслідків".
Під час брифінгу в Державному департаменті США прессекретаря Метью Міллера запитали про ці звинувачення Росії.
Міллер назвав їх необґрунтованими та некоректними.
"У мене немає жодної оцінки основної атаки, включно з тим, хто відповідальний за неї. Але у минулому ви бачили, як Росія висуває безглузді заяви про відповідальність", — сказав він.
Він нагадав звинувачення на адресу США після теракту у підмосковному ТЦ Крокус сіті хол, "попри те, що США попереджали їх про напад".
"Для Москви не є чимось незвичайним робити безглузді, гіперболічні заяви про відповідальність, які не породжені фактами", - сказав Міллер.
Також представник Держдепу зазначив, що США надають зброю Україні, "щоб вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії, включаючи Крим, який, звичайно, є частиною України".
Удар по Севастополю 23 червня
Нагадаємо, 23 червня у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема вибухи чули у районі Севастополя. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку" та нібито роботу ППО. Пропагандистські пабліки писали, що Крим нібито атакували ракетами ATACMS.
Развожаєв заявив, що над Чорним морем "знищили п'ять повітряних цілей", але уламки впали у прибережній зоні. Внаслідок цього нібито було поранено декілька людей і виникли дві пожежі.
Російські військові блогери критикують Міноборони Росії та російську окупаційну владу в Криму за те, що вони не змогли запобігти удару по Севастополю та належним чином захистити цивільне населення.
В Інституті вивчення війни зауважили, що російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари.
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