США об обвинениях со стороны РФ в ударе по Севастополю: снова "бессмысленные, гиперболические заявления"

В Госдепе назвали "бессмысленными, гиперболическими заявлениями" обвинения в якобы причастности США к удару по Севастополю 23 июня, которые сегодня озвучили некоторые российские официальные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министерство обороны России заявило сегодня, что ракеты ATACMS, которые якобы были использованы при ударе по Севастополю, в результате чего, по данным российской стороны, погибли четыре человека и еще 150 пострадали, были поставлены США и запрограммированы американскими специалистами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что "вовлечение Соединенных Штатов, прямое вовлечение, в результате которого гибнут мирные российские жители, не может быть без последствий".

Во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретаря Мэтью Миллера спросили об этих обвинениях России.

Миллер назвал их необоснованными и некорректными.

"У меня нет никакой оценки основной атаки, включая тех, кто ответственен за нее. Но в прошлом вы видели, как Россия выдвигает нелепые заявления об ответственности", — сказал он.

Он напомнил обвинения в адрес США после теракта в подмосковном ТЦ Крокус сети холл, "несмотря на то, что США предупреждали их о нападении".

"Для Москвы делать бессмысленные, гиперболические заявления об ответственности, которые не порождены фактами, - это не что-то необычное", - сказал Миллер.

Также представитель Госдепа отметил, что США предоставляют оружие Украине, "чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, включая Крым, который, конечно, является частью Украины".

Удар по Севастополю 23 июня