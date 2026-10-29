У США звільнено головного планувальника Пентагону перед можливим відновленням боїв з Іраном

Як пише видання, цього тижня генерал-лейтенант армії США і головний планувальник Пентагону Бретт Сільвія був усунений з посади в Об'єднаному комітеті начальника штабів.

Це сталося в невідповідний момент з огляду на те, що президент США Дональд Трамп, можливо, планує відновити війну з Іраном.

На даний момент заміна Сільвії поки що не призначено і неясно, хто займе його місце. Минулого року цю посаду тимчасово обіймав і віце-директор відповідного управління Об'єднаного комітету начальників штабів, поки Трамп не висував кандидата на затвердження Сенатом.

Бретт Сільвія став другою людиною, яку за останній рік усунули з посади директора Управління стратегії, планування та політики Об'єднаного комітету начальників штабів, відомого в армії як J5.

"Зараз не час втрачати J5. Ця людина відіграватиме найважливішу роль сполучної ланки між оперативними силами, політикою відомства та Білим домом", - сказав колишній співробітник Об'єднаного комітету начальників штабів.