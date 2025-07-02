США зупинили постачання зброї в Україну на кілька місяців, - NYT

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не поставлятимуться в Україну протягом кількох місяців.

Причини рішення та реакція Білого дому

Офіційно рішення призупинити допомогу пояснили як пріоритет інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

Крім того, в адміністрації зазначають, що такий підхід зміцнює боєготовність США перед потенційними загрозами. У Пентагоні підкреслили, що опції допомоги Україні зберігаються.

Побоювання в Конгресі та наслідки для України

Сенаторка Джин Шахін попередила, що пауза істотно послабить повітряну оборону України, збільшивши ризик цивільних жертв. Демократи особливо акцентують, що припинення допомоги відбулося в найнебезпечніший момент.

Для виснаження запасів США були причини ще за адміністрації Байдена: брак як сучасних, так і базових озброєнь. Прогнози Конгресу та аналітиків віщують труднощі з відновленням поставок.

Механізми поставок і можливі терміни повернення допомоги

США постачали Україні зброю двома шляхами: із запасів Пентагону з можливістю швидкого поповнення і безпосередньо через програми закупівлі у виробників. Перші запаси майже вичерпані, а великі контракти продовжать виконання пізніше.

Терміни відновлення допомоги безпосередньо залежать від схвалення президентом і завершення ревізії запасів. Пентагон заявив, що стежить за розвитком подій і готовий адаптувати стратегію за необхідності.

Глобальні ризики та стратегічні пріоритети США

Трамп послався на глобальні зобов'язання США і наголосив на важливості збереження військової потужності. Це показало, що Україна вже не є єдиним пріоритетом у військовому плануванні США.

При цьому аналогічні проблеми відчувають союзники Європи, що може посилити тиск на Вашингтон і спонукати до прискореного поповнення боєзапасів.