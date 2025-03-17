У Британії оцінили вплив паузи в передачі Україні розвідданих США
Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі вважає, що пауза в обміні розвідданих між Україною та США не мала істотного впливу на перебіг війни.
Як передає РБК-Україна, заяву Леммі наводить Sky News.
Леммі зазначив, що істотного впливу через паузу в передачі Україні розвідданих США не було, оскільки така пауза була короткочасною.
Також міністр підтвердив, що Велика Британія готова розглянути можливість введення британських військ на територію України, "але при цьому має бути підтримка з боку США".
"На карту поставлено не тільки майбутнє України, а й колективна безпека нашого континенту, а отже, і прямі національні інтереси Великої Британії", - додав він.
При цьому Леммі звернув увагу, що Росія повинна "заплатити за шкоду, яку вона завдає" Україні. Лондон планує обговорити питання подальшого арешту російських активів.
Пауза в обміні розвідданих
Нагадаємо, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Білого дому посварився з президентом США Дональдом Трампом. Після цього Трамп заявляв про те, що Зеленський нібито не хоче завершувати війну з Росією.
На цьому тлі США вирішили призупинити постачання зброї в Україну. Також було тимчасово припинено обмін розвідувальними даними між країнами.
Як писали західні ЗМІ, пауза в обміні розвідданими найбільше вплинула на операцію ЗСУ в Курській області.
Складну ситуацію виправили переговори між українськими та американськими чиновниками в Саудівській Аравії минулого тижня. Тоді Вашингтон вирішив відновити передачу зброї та обмін розвідданими.
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