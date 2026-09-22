У США зупинили польоти в аеропортах через масштабний технічний збій у системі зв'язку

За даними ЗМІ, збій призвів до масштабних перебоїв у роботі авіасполучення по всій країні. Станом на понеділок було затримано або скасовано понад 5,6 тисячі рейсів, зокрема близько 1,2 тисячі - в районі Нью-Йорка.

Понад 100 рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів.

Проблема виникла в радіодиспетчерському центрі Філадельфії (TRACON), який забезпечує управління повітряним рухом. За інформацією FAA, вийшла з ладу основна лінія зв'язку.

Коли фахівці спробували перейти на резервну систему, з'ясувалося, що резервний оптоволоконний кабель був випадково пошкоджений будівельною бригадою в Нью-Джерсі.

Через відсутність належного зв'язку FAA на певний час обмежило використання повітряного простору на північному сході США. Обмеження торкнулися трьох основних аеропортів Нью-Йорка - JFK, LaGuardia та Newark, а також аеропортів Філадельфії та Бостона.

Тимчасові обмеження також діяли в низці менших аеропортів регіону.

Збій стався в день початку високорівневого тижня Генеральної асамблеї ООН, коли до Нью-Йорка прибували близько 130 світових лідерів та десятки міністрів. Це додатково ускладнило ситуацію з авіаперевезеннями.

У FAA заявили, що відновлення роботи систем відбувається поступово, однак повноцінне відновлення авіасполучення залежить від того, коли фахівці зможуть гарантувати безпечну роботу систем зв'язку.