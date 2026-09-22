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В США остановили полеты в аэропортах из-за масштабного технического сбоя в системе связи

02:38 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: самолеты в аэропорту США (Getty Images)

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостановило полеты в нескольких крупных аэропортах на восточном побережье страны из-за масштабного технического сбоя в системе связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

По данным СМИ, сбой привел к масштабным перебоям в работе авиасообщения по всей стране. По состоянию на понедельник было задержано или отменено более 5,6 тысяч рейсов, в том числе около 1,2 тысяч - в районе Нью-Йорка.

Более 100 рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты.

Проблема возникла в радиодиспетчерском центре Филадельфии (TRACON), обеспечивающем управление воздушным движением. По информации FAA, вышла из строя основная линия связи.

Когда специалисты попытались перейти на резервную систему, выяснилось, что резервный оптоволоконный кабель случайно поврежден строительной бригадой в Нью-Джерси.

Из-за отсутствия должной связи FAA на время ограничило использование воздушного пространства на северо-востоке США. Ограничения коснулись трех основных аэропортов Нью-Йорка – JFK, LaGuardia и Newark, а также аэропортов Филадельфии и Бостона.

Временные ограничения также действовали в ряде меньших аэропортов региона.

Сбой произошел в день начала высокоуровневой недели Генеральной ассамблеи ООН, когда в Нью-Йорк прибывали около 130 мировых лидеров и десятки министров. Это дополнительно усложнило ситуацию с авиаперевозками.

В FAA заявили, что возобновление работы систем происходит постепенно, однако полноценное возобновление авиасообщения зависит от того, когда специалисты смогут обеспечить безопасную работу систем связи.

Отметим, что массовый сбой в гражданской авиации в США происходит не впервые. Ранее власти поручили провести расследование по этому поводу.

Как известно, в Европе самолеты часто не видят сигналов GPS, что отрицательно сказывается на полетах. Исследователи доказали, что это дело России.

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