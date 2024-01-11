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США зробили важливий крок у легалізації біктойна: що це означає для криптовалюти

Фото: Біткойн частково легалізували у США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вперше схвалила біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткойн. Цей крок став знаковою подією для сектора цифрових активів вартістю приблизно 1,7 трильйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

SEC дозволила фондам-важковаговикам галузі BlackRock, Invesco і Fidelity дрібнішим конкурентам, включаючи Valkyrie, розпочати торги.

Схвалення SEC відбулося після протидії, яка тривала більше десяти років, відколи в 2013 році з'явився біткойн. Несподівана заявка BlackRock у червні минулого року спровокувала стрімке зростання криптовалюти на тлі спекуляцій про те, що регулятори США нарешті схвалять цю структуру.

"Хоча сьогодні ми схвалили лістинг і торгівлю деякими спотовими акціями Bitcoin ETP, ми не схвалювали і не схвалювали біткойн, - сказав у своїй заяві голова SEC Гері Генслер. Інвестори повинні зберігати обережність щодо безлічі ризиків, пов'язаних з біткойнами і продуктами, до криптовалюти".

Після рішення комісії біткойн на короткий час піднявся на 47 тисяч доларів, але загалом зміни були незначними. Криптовалюта впала на 64% у 2022 році, але потім зросла більш ніж удвічі в 2023 році, багато в чому через спекуляції про те, що SEC зрештою схвалить ETF.

Роздрібні, інституційні інвестори

Рішення SEC означає, що тепер продукти дозволяють інвесторам отримати доступ до біткойну на традиційних брокерських рахунках, а не через крипто-стартапи, які опинилися під пильною увагою уряду після серії скандалів та банкрутств.

"Це схвалення означає, що як роздрібні, так і інституційні інвестори тепер мають можливість диверсифікувати свій портфель за допомогою криптовалюти, не переймаючись складними питаннями зберігання, - сказав Кемпбелл Харві, професор фінансів в Університеті Дьюка. - ETF дозволяє легко поповнити ваш портфель".

Прихильники криптовалют протягом багатьох років стверджували, що так званий спотовий фонд, який інвестує безпосередньо в біткойн, буде вигідний інвесторам і допоможе наблизити галузь до строго регульованого світу традиційних фінансів. Це також передбачає свого роду віху зрілості для галузі, що зароджується, де сутички з регулюючими органами досягли апогею після того, як крах імперії FTX Сема Бенкмана-Фріда виявив ризики, що ховаються в галузі.

Ризикований актив

Зазначимо, біткойн - вкрай нестабільний та ризикований актив. Протягом дня його вартість може змінюватись більш ніж на 10%.

НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом. Як зазначила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".

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