У США зробили крок до запровадження санкцій проти "Росатому"

Відповідні рішення було ухвалено на засіданні комітету 16 травня і тепер ці проєкти законів буде винесено на розгляд Палати представників Конгресу США.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав рішення комітету Палати представників США у закордонних справах позитивним.

"Це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо запровадження санкцій проти "Росатому", - наголосив Галущенко.

Які санкції можуть запровадити США

Перший законопроєкт пропонує замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду Росії до доходів у вигляді запровадження санкцій та експортного контролю проти "Росатому".

А другий законопроєкт передбачає накладення санкцій на осіб, які поставили під загрозу цілісність, безпеку або підірвали оперативний контроль України над Запорізькою АЕС.

Серед відповідних механізмів, зокрема, передбачено блокування активів, анулювання американської візи та штрафи щодо підсанкційних осіб.