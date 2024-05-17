В США сделали шаг к введению санкций против "Росатома"

Соответствующие решения были приняты на заседании комитета 16 мая и теперь эти проекты законов будут вынесены на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал решение комитета Палаты представителей США по иностранным делам положительным.

"Это важный сигнал, который свидетельствует о решимости наших американских партнеров о введении санкций против "Росатома", - подчеркнул Галущенко.

Какие санкции могут ввести США

Первый законопроект предлагает заменить российских поставщиков производителями из США и стран-союзников, а также ограничить доступ правительства России к доходам в виде введения санкций и экспортного контроля против "Росатома".

А второй законопроект предусматривает наложение санкций на лиц, которые поставили под угрозу целостность, безопасность или подорвали оперативный контроль Украины над Запорожской АЭС.

Среди соответствующих механизмов, в частности, предусмотрена блокировка активов, аннулирование американской визы и штрафы в отношении подсанкционных лиц.