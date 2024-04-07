Галущенко спрогнозував ефект можливих санкції проти "Росатома"

Міжнародні санкції проти російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом", ввести які вже тривалий час закликає Україна, мали б суттєвий вплив на країну-агресора РФ.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Чиновник висловився про можливість запровадження обмежувальних заходів щодо "Росатому" у контексті чергової загрози безпеці через дії окупантів на захопленій військами РФ українській Запорізькій атомній електростанції.

"Я б дуже не хотів, щоби сталась ядерна аварія, після чого всі почнуть говорити: "Ой, ми ж були занепокоєні щодо цього"" - зазначив міністр.

Галущенко назвав це "найгіршим сценарієм", проте вказав, що є й інший шлях - введення санкцій проти "Росатому".

"Коли вони не зможуть будувати об'єкти по світу, не зможуть продавати ядерне паливо, їхні експерти та фахівці не зможуть їздити по світу на семінари і там розказувати, яка це "велика і могутня" компанія - ось, я впевнений, тоді їм стане боляче", - наголосив глава Міненерго України.