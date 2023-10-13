США зосереджені на наданні допомоги Україні: Кулеба про розмову з Блінкеном

Кулеба зазначив, що США, як і раніше, зосереджені на наданні допомоги Україні у протидії російській агресії.

"Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", - йдеться в заяві.

Також Кулеба і Блінкен засудили напад ХАМАСу на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та його наслідки для глобальної безпеки.

Допомога від США

Нещодавно США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів.

Також адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні на фоні проблем з фінансуванням від Конгресу.

Голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю.