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США зняли санкції з низки дочірніх структур Сбербанку

Фото: США зняли санкції з низки дочірніх структур Сбербанку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 березня, Сполучені Штати Америки зняли санкції з низки дочірніх структур російського Сбербанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

Мова йде про акціонерне товариство "Сбербанк Росії", яке зареєстроване у Казахстані та називається "ТехакаБанк".

Зі списку санкцій виключили мінімум чотири дочірні структури Сбербанку, всі вони зареєстровані у столиці Казахстану. Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Казахстан та провів зустріч з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим.

Також Мінфін США запровадив санкції проти восьми громадян Ірану та трьох іранських юридичних осіб.

Нагадаємо, що у квітні США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і російського "Альфа-Банку".

У липні Європейський союз вніс до сьомого пакета санкцій проти Росії один з найбільших банків країни Сбербанк.

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