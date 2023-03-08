США зняли санкції з низки дочірніх структур Сбербанку

У середу, 8 березня, Сполучені Штати Америки зняли санкції з низки дочірніх структур російського Сбербанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.
Мова йде про акціонерне товариство "Сбербанк Росії", яке зареєстроване у Казахстані та називається "ТехакаБанк".
Зі списку санкцій виключили мінімум чотири дочірні структури Сбербанку, всі вони зареєстровані у столиці Казахстану. Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Казахстан та провів зустріч з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим.
Також Мінфін США запровадив санкції проти восьми громадян Ірану та трьох іранських юридичних осіб.
Нагадаємо, що у квітні США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і російського "Альфа-Банку".
У липні Європейський союз вніс до сьомого пакета санкцій проти Росії один з найбільших банків країни Сбербанк.
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