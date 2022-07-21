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ЕС внес в санкционный список российский Сбербанк и мотоклуб "Ночные волки"

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Четверг 21 июля 2022 15:11
ЕС внес в санкционный список российский Сбербанк и мотоклуб "Ночные волки" Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз внес в седьмой пакет санкций против России один из крупнейших банков страны Сбербанк, а также мотоклуб "Ночные волки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Сегодня мы делаем еще один шаг, чтобы ограничить возможности России продолжать финансировать свою агрессию против Украины. Мы фактически запрещаем самый значительный экспорт России после энергоносителей - российское золото", - заявил он.

По словам европейского дипломата, ЕС также продлил "освобождение операций по продаже сельскохозяйственной продукции и передаче нефти в третьи страны".

"ЕС делает все возможное, чтобы мы смогли преодолеть надвигающийся глобальный продовольственный кризис. Россия должна прекратить бомбить поля и хранилища Украины и блокировать порты", - написал Боррель.

Он также подчеркнул, что ЕС расширил персональный список санкций.

"Сегодня мы включаем в список еще один крупный российский банк, Сбербанк, а также добавляем новых лиц, участвующих в неспровоцированной агрессии России против Украины, таких как военные чиновники, мотоклуб "Ночные волки" и дезинформаторов", - добавил он.

Напомним, сегодня Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России за военное вторжение в Украину.

Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на импорт российского золота, ограничение против Сбербанка и расширение персональных санкций.

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