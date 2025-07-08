США зняли ярлик терористів з угруповання, яке очолює лідер Сирії

Як розповів голова Держдепу, документ про зняття статусу іноземної терористичної організації було підписано 23 червня, він набуває чинності сьогодні, 8 липня.

Рубіо зазначив, що скасування статусу "слідує за оголошеним розпуском HTS і зобов'язанням сирійського уряду боротися з тероризмом у всіх його формах".

"Цей захід також ґрунтується на імпульсі, наданому указом від 30 червня "Про скасування санкцій щодо Сирії", і визнає позитивні дії, вжиті новим сирійським урядом під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа", - додав він.

За словами держсекретаря, це важливий крок "у реалізації бачення президента Трампа про стабільну, єдину і мирну Сирію".