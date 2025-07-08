США сняли ярлык террористов с группировки, которую возглавляет лидер Сирии

США больше не будут считать иностранной террористической группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), которую возглавляет временный президент Сирии Ахмеда аль-Шараа.
Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как рассказал глава Госдепа, документ о снятии статуса иностранной террористической организации был подписана 23 июня и вступает в силу сегодня, 8 июля.
Рубио отметил, что отмена статуса "следует за объявленным роспуском HTS и обязательством сирийского правительства бороться с терроризмом во всех его формах".
"Эта мера также основана на импульсе, данном указом от 30 июня "Об отмене санкций в отношении Сирии", и признает позитивные действия, предпринятые новым сирийским правительством под руководством президента Ахмеда аль-Шараа", - добавил он.
По словам госсекретаря, это важный шаг "в реализации видения президента Трампа о стабильной, единой и мирной Сирии".
"Хаят Тахрир аш-Шам" - радикальная исламистская группировка, образованная в 2017 году на базе сирийского отделения "Аль-Каиды" (ранее - "Джабхат ан-Нусра"). Группировка заявляла своей целью борьбу с режимом Башара Асада и построение исламского государства на территории Сирии.
Основной зоной влияния HTS стал северо-запад страны, особенно провинция Идлиб, где группировка вытеснила как правительственные войска, так и конкурирующие повстанческие силы.
В прошлом году группировке удалось взять под свой контроль Сирию и повалить режим Башара Асада.
К слову, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о снятии санкций с Сирии.
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