У США зняли з ефіру найбільше ток-шоу після коментарів про MAGA і Чарлі Кірка

Телеканал ABC компанії Disney ухвалив рішення призупинити трансляцію вечірнього ток-шоу Джиммі Кіммела на невизначений термін. Це сталося після скандалу навколо його висловлювань про ймовірного вбивцю консервативного активіста Чарлі Кірка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Jimmy Kimmel Live буде знято з ефіру на невизначений термін", - повідомив представник ABC, відмовившись від подальших коментарів.
У своєму монолозі Кіммел розкритикував прихильників руху MAGA, заявивши, що вони намагаються використати вбивство Кірка в політичних цілях.
"MAGA Gang відчайдушно намагається видати цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, за кого завгодно, тільки не за свого, і витягти з цього політичні дивіденди", - сказав він.
Ці слова викликали бурхливу реакцію консервативних медіа та критику з боку коментаторів, близьких до Трампа.
Рішення про зняття з ефіру було ухвалено незабаром після того, як представник адміністрації Трампа, який відповідає за ліцензування місцевих станцій ABC, публічно зажадав покарати ведучого.
Великі медіахолдинги Nexstar і Sinclair, які володіють станціями, заявили, що знімають шоу з ефіру, що викликало підозри в спробах заручитися підтримкою Білого дому.
Президент Дональд Трамп, перебуваючи з візитом у Великій Британії, привітав рішення. "Вітаю ABC з тим, що вони нарешті набралися сміливості зробити те, що потрібно", - написав він у Truth Social.
Групи за свободу слова різко засудили рішення, назвавши його проявом боягузтва. Віцепрезидент FCC Брендан Карр заявив, що агентство може відкликати ліцензії у станцій, якщо компанія не вживе заходів проти Кіммела.
У відповідь демократичний комісар ФКС Анна Гомес зазначила, що "Першу поправку не можна використовувати як виправдання для широкої цензури". Вона попередила, що такі заходи створюють небезпечний прецедент тиску на ЗМІ.
Nexstar і Sinclair, які мають бізнес-інтереси, залежні від адміністрації Трампа, заявили, що будуть замінювати шоу іншим контентом. Sinclair також анонсувала спецпрограму в пам'ять про Кірка.
Кінокомпанія SAG-AFTRA, що представляє акторів, засудила рішення ABC. "Придушення свободи слова і покарання за висловлення позиції підривають фундаментальні права суспільства", - йдеться в заяві профспілки.
Jimmy Kimmel Live! - це американське вечірнє ток-шоу, яке виходить на телеканалі ABC з 2003 року.
Ведучий програми - комік Джиммі Кіммел.
Формат класичний для американських late-night шоу: монолог ведучого з коментарями на актуальні події, інтерв'ю зі знаменитостями, музичні виступи та комедійні скетчі.
Шоу знімається в Голлівуді, у студії El Capitan Entertainment Centre.
Воно вважається одним із найпопулярніших і найвпливовіших у США, конкуруючи з програмами Стівена Кольбера і Джиммі Феллона.
Чарлі Кірк - це американський ультраправий політичний активіст, засновник і керівник молодіжного руху Turning Point USA, який виступає за консервативні цінності, підтримує республіканців і Дональда Трампа. Кірк був одним із найпомітніших ідеологів і спікерів правого руху в США, регулярно брав участь у політичних шоу та кампаніях.
Його вбивство викликало гостру реакцію, оскільки він був ключовою фігурою для американських консерваторів. Праві політики звинуватили ліві рухи у створенні атмосфери ненависті, тоді як критики вказують, що адміністрація Трампа використовує трагедію як привід для тиску на опонентів і ЗМІ.
Президент США Дональд Трамп після вбивства Кірка оголосив рух ANTIFA "терористичною організацією".