В США сняли с эфира крупнейшее ток-шоу после комментариев о MAGA и Чарли Кирке

Телеканал ABC компании Disney принял решение приостановить трансляцию вечернего ток-шоу Джимми Киммела на неопределенный срок. Это произошло после скандала вокруг его высказываний о предполагаемом убийце консервативного активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Jimmy Kimmel Live будет снято с эфира на неопределенный срок", - сообщил представитель ABC, отказавшись от дальнейших комментариев.
В своем монологе Киммел раскритиковал сторонников движения MAGA, заявив, что они пытаются использовать убийство Кирка в политических целях.
"MAGA Gang отчаянно пытается выдать этого парня, который убил Чарли Кирка, за кого угодно, только не за своего, и извлечь из этого политические дивиденды", - сказал он.
Эти слова вызвали бурную реакцию консервативных медиа и критику со стороны комментаторов, близких к Трампу.
Решение снятии с эфира было принято вскоре после того, как представитель администрации Трампа, отвечающий за лицензирование местных станций ABC, публично потребовал наказать ведущего.
Крупные медиахолдинги Nexstar и Sinclair, владеющие станциями, заявили, что снимают шоу с эфира, что вызвало подозрения в попытках заручиться поддержкой Белого дома.
Президент Дональд Трамп, находясь с визитом в Великобритании, приветствовал решение. "Поздравляю ABC с тем, что они наконец набрались смелости сделать то, что нужно", - написал он в Truth Social.
Группы за свободу слова резко осудили решение, назвав его проявлением трусости. Вице-президент FCC Брендан Карр заявил, что агентство может отозвать лицензии у станций, если компания не предпримет действий против Киммела.
В ответ демократический комиссар ФКС Анна Гомес отметила, что "Первую поправку нельзя использовать как оправдание для широкой цензуры". Она предупредила, что такие меры создают опасный прецедент давления на СМИ.
Nexstar и Sinclair, имеющие бизнес-интересы, зависящие от администрации Трампа, заявили, что будут заменять шоу другим контентом. Sinclair также анонсировала спецпрограмму в память о Кирке.
Кинокомпания SAG-AFTRA, представляющая актеров, осудила решение ABC. "Подавление свободы слова и наказание за выражение позиции подрывают фундаментальные права общества", - говорится в заявлении профсоюза.
Jimmy Kimmel Live! - это американское вечернее ток-шоу, которое выходит на телеканале ABC с 2003 года.
Ведущий программы - комик Джимми Киммел.
Формат классический для американских late-night шоу: монолог ведущего с комментариями на актуальные события, интервью со знаменитостями, музыкальные выступления и комедийные скетчи.
Шоу снимается в Голливуде, в студии El Capitan Entertainment Centre.
Оно считается одним из самых популярных и влиятельных в США, конкурируя с программами Стивена Кольбера и Джимми Фэллона.
Чарли Кирк - это американский ультраправый политический активист, основатель и руководитель молодежного движения Turning Point USA, которое выступает за консервативные ценности, поддерживает республиканцев и Дональда Трампа. Кирк был одним из самых заметных идеологов и спикеров правого движения в США, регулярно участвовал в политических шоу и кампаниях.
Его убийство вызвало острую реакцию, так как он был ключевой фигурой для американских консерваторов. Правые политики обвинили левые движения в создании атмосферы ненависти, тогда как критики указывают, что администрация Трампа использует трагедию как повод для давления на оппонентов и СМИ.
Президент США Дональд Трамп после убийства Кирка объявил движение ANTIFA "террористической организацией".