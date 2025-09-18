В США сняли с эфира крупнейшее ток-шоу после комментариев о MAGA и Чарли Кирке

"Jimmy Kimmel Live будет снято с эфира на неопределенный срок", - сообщил представитель ABC, отказавшись от дальнейших комментариев.

Комментарии Киммела

В своем монологе Киммел раскритиковал сторонников движения MAGA, заявив, что они пытаются использовать убийство Кирка в политических целях.

"MAGA Gang отчаянно пытается выдать этого парня, который убил Чарли Кирка, за кого угодно, только не за своего, и извлечь из этого политические дивиденды", - сказал он.

Эти слова вызвали бурную реакцию консервативных медиа и критику со стороны комментаторов, близких к Трампу.

Политическое давление

Решение снятии с эфира было принято вскоре после того, как представитель администрации Трампа, отвечающий за лицензирование местных станций ABC, публично потребовал наказать ведущего.

Крупные медиахолдинги Nexstar и Sinclair, владеющие станциями, заявили, что снимают шоу с эфира, что вызвало подозрения в попытках заручиться поддержкой Белого дома.

Президент Дональд Трамп, находясь с визитом в Великобритании, приветствовал решение. "Поздравляю ABC с тем, что они наконец набрались смелости сделать то, что нужно", - написал он в Truth Social.

Реакция и критика

Группы за свободу слова резко осудили решение, назвав его проявлением трусости. Вице-президент FCC Брендан Карр заявил, что агентство может отозвать лицензии у станций, если компания не предпримет действий против Киммела.

В ответ демократический комиссар ФКС Анна Гомес отметила, что "Первую поправку нельзя использовать как оправдание для широкой цензуры". Она предупредила, что такие меры создают опасный прецедент давления на СМИ.

Участие медиахолдингов

Nexstar и Sinclair, имеющие бизнес-интересы, зависящие от администрации Трампа, заявили, что будут заменять шоу другим контентом. Sinclair также анонсировала спецпрограмму в память о Кирке.

Кинокомпания SAG-AFTRA, представляющая актеров, осудила решение ABC. "Подавление свободы слова и наказание за выражение позиции подрывают фундаментальные права общества", - говорится в заявлении профсоюза.