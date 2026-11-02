США знову просувають ідею відновлення постачання газу з РФ до Європи через Україну, - WSJ

За словами джерел, ідею відновити постачання висунули спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер під час своїх поїздок до Києва та Москви у вересні . Їхня пропозиція передбачає продаж російського газу через американського посередника в обхід європейських санкцій і може створити вигідну можливість для американських інвесторів.

Водночас, відомо, що за законодавством ЄС, всі закупівлі російського газу мають бути поетапно припинені до кінця 2027 року. Крім того, лідери найбільших країн Європи заявили, що не зацікавлені у відновленні залежності від країни, яку вважають своєю головною стратегічною загрозою.

За підсумками у жовтні американський план було відкладено після того, як Україна в односторонньому порядку припинила удари по НПЗ Росії під тиском президента США Дональда Трампа. Москва у свою чергу почала постачання дизельного палива до Штатів, продовжувала атакувати українську енергетику, а Вашингтон переключив увагу на можливість більш суттєвої мирної угоди.

Однак у п'ятницю 30 жовтня Україна відновила свою повітряну компанію , здійснив за три дні три атаки на три великі російські НПЗ. Це додало нову актуальність зусиллям щодо досягнення більш масштабного енергетичного перемир'я напередодні тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією у середині листопада .

Раніше Москва відкидала спроби Вашингтона укласти таку угоду. На цьому тлі американські переговорники вважають, що повернення Росії на європейський ринок природного газу стало б потужним стимулом для диктатора РФ Володимира Путіна погодитись на цю угоду . Крім цього, це забезпечило б Києву вкрай необхідні доходи від плати та транзит.

Представники Білого дому запропонували, щоб прибутки від продажу цього газу до Європи Росія перераховувала на ескроу-рахунок у юрисдикції третьої країни, щоб Кремль не міг використати ці кошти для фінансування війни.

Джерело WSJ каже, що американці намагалися представити цю ідею європейським лідерам як спосіб знизити ціни на енергоносії напередодні зими , коли запаси газу в Європі досягли найнижчого сезонного рівня та останні кілька років.

Крім того, США розглядають можливе поновлення роботи "Північного потоку" як потенційно важливу складову більш масштабної угоди, спрямованої не лише на припинення війни в Україні, а й на вирішення давніх розбіжностей Росії із європейськими союзниками Америки . У Трампа розраховують, що європейський опір щодо постачання газу виявиться менш жорстким, ніж здається на перший погляд.

Однак у приватних розмовах високопосадовець із скандинавської країни сказав, що ідея відновлення закупівель російського газу суперечить усьому, за що виступають європейці .

Ще один високопосадовець із великої європейської країни порівняв це з тим, як колишній британський лідер Невіл Чемберлен пожертвував Чехословаччиною Гітлеру в обмін на вигідні угоди.