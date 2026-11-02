По словам источников, идею возобновить поставки выдвинули спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время своих поездок в Киев и Москву в сентябре. Их предложение предполагает продажу российского газа через американского посредника в обход европейских санкций и может создать выгодную возможность для американских инвесторов.

В то же время известно, что по законодательству ЕС, все закупки российского газа должны быть поэтапно прекращены к концу 2027 года. Кроме того, лидеры крупнейших стран Европы заявили, что не заинтересованы в восстановлении зависимости от страны, которую они считают своей главной стратегической угрозой.

По итогу в октябре американский план был отложен после того, как Украина в одностороннем порядке прекратила удары по НПЗ России под давлением президента США Дональда Трампа. Москва в свою очередь начала поставки дизельного топлива в Штаты, продолжала атаковать украинскую энергетику, а Вашингтон переключил внимание на возможность более существенного мирного соглашения.

Однако в пятницу 30 октября Украина возобновила свою воздушную компанию, совершил за три дня три атаки на три крупных российских НПЗ. Это придало новую актуальность усилиям по достижению более масштабного энергетического перемирия накануне трехсторонних переговоры между Украиной, США и Россией в середине ноября.

Ранее Москва отвергала попытки Вашингтона заключить такую сделку. На этом фоне американские переговорщики считают, что возвращение России на европейский рынок природного газа стало бы мощным стимулом для диктатора РФ Владимира Путина согласиться на это соглашение. Помимо этого, это бы обеспечило Киеву крайне необходимы доходы от платы да транзит.

Представители Белого дома предложили, чтобы доходы от продажи этого газа в Европу Россия перечисляла на эскроу-счет в юрисдикции третьей страны, чтобы Кремль не мог использовать эти средства для финансирования войны.

Источник WSJ говорит, что американцы пытались представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на энергоносители накануне зимы, когда запасы газа в Европе достигли самого низкого сезонного уровня да последние несколько лет.

Кроме того, США рассматривают возможное возобновление работы "Северного потока" как потенциально важную составляющую более масштабного соглашения, направленного не только на прекращение войны в Украине, но и на разрешение давних разногласий России с европейскими союзниками Америки. У Трампа рассчитывают, что европейское сопротивление по поставкам газа окажется менее жестким, чем кажется на первый взгляд.

Однако в частных разговорах высокопоставленный чиновник из скандинавской страны сказал, что идея возобновления закупок российского газа противоречит всему, за что выступают европейцы.

Еще один высокопоставленный чиновник из крупной европейской страны сравнил это с тем, как бывший британский лидер Невилл Чемберлен пожертвовал Чехословакией Гитлеру в обмен на выгодные сделки.