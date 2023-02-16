США снова перехватили четыре российских самолета неподалеку от Аляски
Североамериканское командование ПВО повторно обнаружило, отследило и перехватило четыре российских самолета, попавших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Голоса Америки" Джеффа Селдина в Twitter.
Предварительно известно, что были перехвачены самолеты ТУ-95 BEAR-H, истребитель СУ-30 и истребитель СУ-35. Кроме того, сообщается, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.
"Эта российская деятельность вблизи североамериканского ПВО происходит регулярно и не рассматривается как угроза, а также не считается провокационной", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник, 14 февраля американские военные уже перехватывали российские самолеты, ворвавшиеся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.
Напомним, в начале февраля американцы обнаружили над северными штатами страны китайский воздушный шар, который мог заниматься сбором информации.
Позже его сбили у побережья Каролины с помощью истребителя.
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