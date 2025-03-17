США знову атакували позиції хуситів у Ємені: оприлюднене відео

Військово-морські сили Сполучених Штатів завдали нову порцію ударів по позиціях хуситів у Ємені. Угруповання у відповідь начебто знову атакувало авіаносець Harry S. Truman.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х , а також видання Haaretz .

Член хуситів також заявив, що угруповання начебто зірвало контратаку США проти них. І додав, що хусити надалі будуть забороняти прохід ізраїльських торговельних кораблів Аденською протокою та Червоним морем.

За словами представника єменського угруповання, бойовики атакували балістичними і крилатими ракетами, а також безпілотниками впродовж кількох годин.

Тим часом хусити повідомили про другу атаку на американський авіаносець Harry S. Truman у північній частині Червоного моря.

Пов'язаний з хуситами єменський телеканал Al Masirah повідомив, що американські військові двічі вдарили по місту Ходейда.

"Сили CENTCOM продовжують операції проти терористів-хуситів, яких підтримує Іран", - йдеться у повідомленні.

Загострення протистояння між США та хуситами

З початком війни у Секторі Газа між палестинським рухом ХАМАС та Армією Ізраїля у жовтні 2023 року, єменські хусити почали регулярно обстрілювати комерційні судна, пов'язані з Ізраїлем та країнами Заходу, що рухалися через Аденську протоку та Червоне море.

Для стримування атак бойовиків, США та група країн Європи ввели у регіон свої військово-морські сили та у 2024 році неодноразово атакували позиції хуситів в Ємені.

Днями президент США Дональд Трамп наказав атакувати позиції угруповання хуситів у Ємені. Причиною стала низка атак терористів на цивільні комерційні кораблі біля узбережжя цієї близькосхідної країни.

За попередніми даними, внаслідок перших авіаударів загинула 31 людина. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що удари США були націлені та зрештою знищили кількох лідерів хуситів.

У відповідь хусити вдарили балістичними ракетами і безпілотниками по авіаносцю USS Harry S Truman у Червоному морі.

В Ірані також пригрозили США ударами у відповідь.

Додамо, що в січні Трамп підписав указ про визнання терористами угруповання хуситів в Ємені.

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