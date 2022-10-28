США знімуть з озброєння найпотужнішу ядерну бомбу: в чому причина

Сполучені Штати Америки вирішили зняти з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу B83-1 через зростання витрат на її обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонну стратегію США .

"Гравітаційна бомба B83-1 буде знята з експлуатації через збільшення обмежень на її можливості та зростання витрат на обслуговування", - сказано у документі.

Зазначається, що у найближчій перспективі США будуть використовувати наявні можливості для утримання важких і глибоко захованих цілей під загрозою.

Окрім того, Пентагон, працюючи зі своїми міжвідомчими партнерами та керуючись існуючими концепціями, розробить тривалий потенціал для покращеного ураження таких цілей.

Зазначимо, що B83 - це термоядерна гравітаційна бомба змінної потужності, розроблена США наприкінці 1970-х років і надійшла на озброєння в 1983 році. Її максимальна потужністю 1,2 мегатонни тротилу.