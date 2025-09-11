США знімають санкції з авіакомпанії "Белавіа" та хочуть повернути посольство в Мінськ

"Це рішення (про зняття санкцій – ред.) було ухвалене президентом, який сказав: "Зробіть це негайно". Наразі рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами та відомствами, залученими до цієї роботи", - зазначив Коул.

Він також додав, що зняття санкцій з авіакомпанії "Белавіа" – це тільки початок.

"Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство (США – ред.) повернулося. Я знаю, що воно повернеться. Це питання близького майбутнього. Ми хочемо мати посла, ми хочемо мати повний склад посольства тут. І ми працюватимемо над цим", - додав представник президента США на зустрічі з російським диктатором Олександром Лукашенком.

Зазначимо, що 28 лютого 2022 року Державний департамент США видав наказ про від'їзд держслужбовців США та припинення діяльності посольства в Мінську через вторгнення Росії в Україну.