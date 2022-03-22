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США знають про застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні, - Пентагон

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Вівторок 22 березня 2022 23:53
США знають про застосування Росією гіперзвукових ракет в Україні, - Пентагон Фото: літак з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Російські війська під час війни проти України використовували гіперзвукові ракети. У США заявили, що їм відомо, принаймні про один випадок застосування даної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, окупанти використовували гіперзвукову ракету проти стаціонарної будівлі на відносно близькій відстані.

Кірбі також додав, що міністр оборони США Ллойд Остін не розглядає використання цього типу зброї як свого роду зміни правил гри.

"Не зовсім зрозуміло, якими були їхні наміри", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, в Росії заявили про застосування в Україні гіперзвукових ракет "Кинджал". За допомогою однієї з таких ракет окупанти розгромили великий підземний склад ракет і авіаційних боєприпасів в населеному пункті Делятин Івано-Франківської області.

Пізніше Росія заявила про нове застосування гіперзвукової ракети "Кинджал". Її випустили по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в районі населеного пункту Костянтинівка Миколаївської області.

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