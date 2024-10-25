У США не знають, з якою метою війська КНДР могли прибути у Курську область
Деякі північнокорейські війська можуть з'явитися в районі Курської області, що в Росії. Але Сполученим Штатам Америки мета їх прибуття невідома.
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За його словами, цілком ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська.
"Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим", - заявив Кірбі.
Водночас до цього Кірбі заявляв, що Штати не знають, як солдат КНДР будуть задіювати у війні проти України.
"Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо", - сказав днем раніше він.
Солдати Північної Кореї у Росії
Північна Корея направила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні проти України.
За даними ГУР Міноборони, частина військових КНДР вже на Курському напрямку. Путін заявив, що це передбачено "договором про стратегічне партнерство" з КНДР.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що обмін зброєю між КНДР і Росією порушує резолюцію ООН.
Водночас, у Північній Кореї вважають, що відправка солдатів до Росії на війну проти України нібито відповідає міжнародному праву. Але факт перекидання військ там прямо не підтверджують.
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