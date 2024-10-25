ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США не знают, с какой целью войска КНДР могли прибыть в Курскую область

Пятница 25 октября 2024 22:51
UA EN RU
В США не знают, с какой целью войска КНДР могли прибыть в Курскую область Фото: Джон Кирби (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Некоторые северокорейские войска могут появиться в районе Курской области в России. Но Соединенным Штатам Америки цель их прибытия неизвестна.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска.

"Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным", - заявил Кирби.

В то же время до этого Кирби заявлял, что Штаты не знают, как солдат КНДР будут задействовать в войне против Украины.

"Мы знаем, что есть по крайней мере несколько тысяч северокорейских солдат на, кажется, трех военных тренировочных базах на востоке России. Чему именно их обучают, мы не знаем, будут ли и каким образом они будут задействованы в этой войне против Украины, мы также этого не знаем", - сказал днем ранее он.

Солдаты Северной Кореи в России

Северная Корея направила своих солдат в Россию для поддержки в войне против Украины.

По данным ГУР Минобороны, часть военных КНДР уже на Курском направлении. Путин заявил, что это предусмотрено «договором о стратегическом партнерстве» с КНДР.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что обмен оружием между КНДР и Россией нарушает резолюцию ООН.

В то же время, в Северной Корее считают, что отправка солдат в Россию на войну против Украины якобы соответствует международному праву. Но факт опрокидывания войск там прямо не подтверждают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки КНДР Война в Украине
NEWS
По тысяче на человека. Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря
По тысяче на человека. Зеленский анонсировал выплаты украинцам с 1 декабря
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция