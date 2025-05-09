США знайшли альтернативу купівлі Гренландії: Reuters дізналося деталі

Неназвані американські чиновники і ще одне джерело розповіли виданню, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонує лідерам Гренландії укласти зі Сполученими Штатами так званий Договір про вільну асоціацію, або COFA.

Таку угоду США вже підписували з Мікронезією, Маршаловими островами і Палау. Її деталі варіюються залежно від підписанта.

Зазвичай уряд США в рамках такої угоди надає безліч послуг, від доставки пошти до управління надзвичайними ситуаціями та військового захисту. В обмін на це американські військові отримують право на вільне розміщення і пересування територією цих країн, а торгівля зі США здебільшого не обкладається митами.

Reuters підкреслює, що угода COFA не дасть змоги Трампу реалізувати свій намір купити острів із населенням 57 000 осіб. Співрозмовники видання також уточнюють, що це не єдиний план щодо Гренландії, що перебуває на розгляді, і він зіткнеться з багатьма практичними перешкодами.

Джерела журналістів стверджують, що в переговорах беруть участь деякі чиновники Ради національної безпеки і Національної ради з енергетичного домінування.

При цьому угоди COFA раніше укладалися з незалежними державами і для реалізації такого плану Гренландії доведеться відокремитися від Данії.