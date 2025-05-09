США нашли альтернативу покупке Гренландии: Reuters узнало детали

Неназванные американские чиновники и еще один источник рассказали изданию, что администрация президента США Дональда Трампа предложит лидерам Гренландии заключить с Соединенными Штатами так называемый Договор о свободной ассоциации, или COFA.

Такую сделку США уже подписывали с Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. Ее детали варьируются в зависимости от подписанта.

Обычно правительство США в рамках такого соглашения предоставляет множество услуг, от доставки почты до управления чрезвычайными ситуациями и военной защиты. В обмен на это американские военные получают право на свободное размещение и передвижение по территории этих стран, а торговля с США в основном не облагается пошлинами.

Reuters подчеркивает, что соглашение COFA не позволит Трампу реализовать свое намерение купить остров с населением 57 000 человек. Собеседники издания также уточняют, что это не единственный план по Гренландии, находящийся на рассмотрении, и он столкнется со многими практическими препятствиями.

Источники журналистов утверждают, что в переговорах участвуют некоторые чиновники Совета национальной безопасности и Национального совета по энергетическому доминированию.

При этом сделки COFA ранее заключались с независимыми государствами и для реализации такого плана Гренландии придется отделиться от Дании.