RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США нашли альтернативу покупке Гренландии: Reuters узнало детали

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США хотят включить в Гренландию в сферу своего влияния при помощи специального соглашения. Такую сделку они уже заключали с несколькими государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванные американские чиновники и еще один источник рассказали изданию, что администрация президента США Дональда Трампа предложит лидерам Гренландии заключить с Соединенными Штатами так называемый Договор о свободной ассоциации, или COFA. 

Такую сделку США уже подписывали с Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. Ее детали варьируются в зависимости от подписанта. 

Обычно правительство США в рамках такого соглашения предоставляет множество услуг, от доставки почты до управления чрезвычайными ситуациями и военной защиты. В обмен на это американские военные получают право на свободное размещение и передвижение по территории этих стран, а торговля с США в основном не облагается пошлинами.

Reuters подчеркивает, что соглашение COFA не позволит Трампу реализовать свое намерение купить остров с населением 57 000 человек. Собеседники издания также уточняют, что это не единственный план по Гренландии, находящийся на рассмотрении, и он столкнется со многими практическими препятствиями.

Источники журналистов утверждают, что в переговорах участвуют некоторые чиновники Совета национальной безопасности и Национального совета по энергетическому доминированию. 

При этом сделки COFA ранее заключались с независимыми государствами и для реализации такого плана Гренландии придется отделиться от Дании. 

Заявления Трампа о Гренландии

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз повторял, что он хочет, чтобы Гренландия вошла в состав США. Это якобы жизненно необходимо.

При этом несколько дней назад американский лидер допустил, что США могут захватить Гренландию силой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампГренландия