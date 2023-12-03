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США не знали про підготовку нападу на ХАМАС, - Кірбі

США, Неділя 03 грудня 2023 18:04
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США не знали про підготовку нападу на ХАМАС, - Кірбі Фото: координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Немає жодних ознак того, що американська розвідка знала про план нападу ХАМАСу на Ізраїль

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними Кірбі, розвідувальне співтовариство США повідомило, що не знало про план нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що ізраїльські чиновники отримали плани Хамасу щодо нападу 7 жовтня більш ніж за рік до того, як це сталося, посилаючись на документи, електронні листи та інтерв'ю.

Газета повідомила, що документ був поширений серед ізраїльських військових і розвідників, але експерти відкинули цей план як такий, що був би надто складним для виконання Хамасом.

"Розвідувальне співтовариство вказало, що вони не мали доступу до цього документа. Наразі немає жодних ознак того, що вони мали доступ до цього документа заздалегідь", - сказав Кірбі.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС вторгся до Ізраїлю і почав вбивати та викрадати як військових, так і громадянських людей. Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" та став обстрілювати місця терористів у Секторі Газа. Також Ізраїль припинив подачу електроенергії та води до регіону.

Минулого тижня Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про тимчасове припинення вогню на території Сектору Газа та звільнення заручників. Першу групу заручників ХАМАС відпустив уже 24 листопада.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - у матеріалі РБК-Україна.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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