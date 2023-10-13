США зможуть одночасно надавати військову допомогу Україні та Ізраїлю, - голова Пентагону

"Ми можемо і підтримуватимемо Ізраїль та Україну одночасно. Сполучені Штати можуть гуляти і жувати жуйку одночасно", - заявив Остін після завершення зустрічі міністрів оборони НАТО.

Він також заявив, що США вражені зростаючими масштабами звірств терористів ХАМАСу.

"Дозвольте мені прояснити: НАТО — це оборонний альянс. Ми не будемо втягнуті у незаконну війну, обрану (президентом РФ Володимиром – ред.) Путіним, але ми відстоюватимемо право України на самооборону. І ми продовжимо зміцнювати цей альянс для вирішення майбутніх завдань" , - наголосив Остін.

Допомога США Україні та Ізраїлю

США активно допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення до РФ. У ЗМІ писали про наміри адміністрації Байдена виділити Україні рекордний пакет у 100 млрд доларів. Про аналогічний пакет повідомили і The Wall Street Journal – там навели слова сенаторів від обох партій, які заявляли, що підтримають таку допомогу.

Щодо Ізраїлю відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть у Середземноморський регіон понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15. Крім того, повідомлялося про обмін розвідданими між країнами.