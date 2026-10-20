США змінюють підхід до навчання українських військових у Німеччині

86-а піхотна бригада Національної гвардії США зі штату Вермонт у четвер завершила свою ротацію на чолі навчальної місії з підготовки українських військових. Церемонія відбулася на військовій базі Tower Barracks у німецькому місті Графенвер.

Навчання українських військових продовжиться у Баварії на військових базах та полігонах США. Однак тепер за нього відповідатимуть діючі підрозділи Сухопутних військ США в Європі та Африці, а також 7-ме командування з підготовки Сухопутних військ, які вже знаходяться у регіоні.

За даними видання Stars and Stripes, зміни можуть бути частиною масштабнішої реорганізації. Її мета - ефективніше використовувати наявні ресурси та уникнути дублювання функцій.

"Церемонія згортання прапора Об'єднаної багатонаціональної навчальної групи - Україна знаменує собою зміну підходу до підтримки підготовки наших українських партнерів, переводячи її на більш постійну та стійку основу", - сказав полковник Майкл Вайсман, старший представник армії США в Європі.

При цьому він наголосив, що зміни не зменшують підтримки України з боку американської армії.

Навчальна місія розпочалася в українському Яворові у 2015 році – через рік після того, як Росія захопила Крим. 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ її перенесли до німецького Графенвера.