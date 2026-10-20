RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

США меняют подход к обучению украинских военных в Германии

18:39 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: США будут по-новому готовить украинских солдат (Getty Images)

Подготовкой украинских военных в Германии начинают заниматься действующие американские подразделения Сухопутных войск, которые уже дислоцируются там. Миссию переводят на более постоянную основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stars and Stripes.

86-я пехотная бригада Национальной гвардии США из штата Вермонт в четверг завершила свою ротацию во главе учебной миссии по подготовке украинских военных. Церемония состоялась на военной базе Tower Barracks в немецком городе Графенвер.

Обучение украинских военных продолжится в Баварии на военных базах и полигонах США. Однако теперь за него будут отвечать действующие подразделения Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также 7-е командование по подготовке Сухопутных войск, которые уже находятся в регионе.

По данным издания Stars and Stripes, изменения могут быть частью более масштабной реорганизации. Ее цель - эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и избежать дублирования функций.

"Церемония сворачивания знамени Объединенной многонациональной учебной группы - Украина знаменует собой изменение подхода к поддержке подготовки наших украинских партнеров, переводя ее на более постоянную и устойчивую основу", - сказал полковник Майкл Вайсман, старший представитель армии США в Европе.

При этом он подчеркнул, что изменения не уменьшают поддержку Украины со стороны американской армии.

Учебная миссия началась в украинском Яворове в 2015 году - через год после того, как Россия захватила Крым. В 2022 году после полномасштабного вторжения РФ ее перенесли в немецкий Графенвер.

К слову, ранее солдаты НАТО признали, что у Украины есть преимущества над Альянсом в некоторых аспектах войны. В частности, речь о более быстром принятии решений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиПомощь УкраинеВойна в Украине