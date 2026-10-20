США меняют подход к обучению украинских военных в Германии

86-я пехотная бригада Национальной гвардии США из штата Вермонт в четверг завершила свою ротацию во главе учебной миссии по подготовке украинских военных. Церемония состоялась на военной базе Tower Barracks в немецком городе Графенвер.

Обучение украинских военных продолжится в Баварии на военных базах и полигонах США. Однако теперь за него будут отвечать действующие подразделения Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также 7-е командование по подготовке Сухопутных войск, которые уже находятся в регионе.

По данным издания Stars and Stripes, изменения могут быть частью более масштабной реорганизации. Ее цель - эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и избежать дублирования функций.

"Церемония сворачивания знамени Объединенной многонациональной учебной группы - Украина знаменует собой изменение подхода к поддержке подготовки наших украинских партнеров, переводя ее на более постоянную и устойчивую основу", - сказал полковник Майкл Вайсман, старший представитель армии США в Европе.

При этом он подчеркнул, что изменения не уменьшают поддержку Украины со стороны американской армии.

Учебная миссия началась в украинском Яворове в 2015 году - через год после того, как Россия захватила Крым. В 2022 году после полномасштабного вторжения РФ ее перенесли в немецкий Графенвер.