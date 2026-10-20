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США змінюють підхід до навчання українських військових у Німеччині

18:39 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
США змінюють підхід до навчання українських військових у Німеччині Ілюстративне фото: США по-новому готуватимуть українських солдатів (Getty Images)
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Підготовкою українських військових у Німеччині починають займатись діючі американські підрозділи Сухопутних військ, які вже дислокуються там. Місію переводять на більш постійну основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stars and Stripes.

86-а піхотна бригада Національної гвардії США зі штату Вермонт у четвер завершила свою ротацію на чолі навчальної місії з підготовки українських військових. Церемонія відбулася на військовій базі Tower Barracks у німецькому місті Графенвер.

Навчання українських військових продовжиться у Баварії на військових базах та полігонах США. Однак тепер за нього відповідатимуть діючі підрозділи Сухопутних військ США в Європі та Африці, а також 7-ме командування з підготовки Сухопутних військ, які вже знаходяться у регіоні.

За даними видання Stars and Stripes, зміни можуть бути частиною масштабнішої реорганізації. Її мета - ефективніше використовувати наявні ресурси та уникнути дублювання функцій.

"Церемонія згортання прапора Об'єднаної багатонаціональної навчальної групи - Україна знаменує собою зміну підходу до підтримки підготовки наших українських партнерів, переводячи її на більш постійну та стійку основу", - сказав полковник Майкл Вайсман, старший представник армії США в Європі.

При цьому він наголосив, що зміни не зменшують підтримки України з боку американської армії.

Навчальна місія розпочалася в українському Яворові у 2015 році – через рік після того, як Росія захопила Крим. 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ її перенесли до німецького Графенвера.

До речі, раніше солдати НАТО визнали, що Україна має переваги над Альянсом у деяких аспектах війни. Зокрема, йдеться про швидше ухвалення рішень.

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