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США меняют подход к обучению украинских военных в Германии

18:39 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
США меняют подход к обучению украинских военных в Германии Иллюстративное фото: США будут по-новому готовить украинских солдат (Getty Images)
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Подготовкой украинских военных в Германии начинают заниматься действующие американские подразделения Сухопутных войск, которые уже дислоцируются там. Миссию переводят на более постоянную основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stars and Stripes.

86-я пехотная бригада Национальной гвардии США из штата Вермонт в четверг завершила свою ротацию во главе учебной миссии по подготовке украинских военных. Церемония состоялась на военной базе Tower Barracks в немецком городе Графенвер.

Обучение украинских военных продолжится в Баварии на военных базах и полигонах США. Однако теперь за него будут отвечать действующие подразделения Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также 7-е командование по подготовке Сухопутных войск, которые уже находятся в регионе.

По данным издания Stars and Stripes, изменения могут быть частью более масштабной реорганизации. Ее цель - эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и избежать дублирования функций.

"Церемония сворачивания знамени Объединенной многонациональной учебной группы - Украина знаменует собой изменение подхода к поддержке подготовки наших украинских партнеров, переводя ее на более постоянную и устойчивую основу", - сказал полковник Майкл Вайсман, старший представитель армии США в Европе.

При этом он подчеркнул, что изменения не уменьшают поддержку Украины со стороны американской армии.

Учебная миссия началась в украинском Яворове в 2015 году - через год после того, как Россия захватила Крым. В 2022 году после полномасштабного вторжения РФ ее перенесли в немецкий Графенвер.

К слову, ранее солдаты НАТО признали, что у Украины есть преимущества над Альянсом в некоторых аспектах войны. В частности, речь о более быстром принятии решений.

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