UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США не змінили ядерну політику після попередження Байдена про "Армагеддон", - CNN

Фото: США не змінили ядерну політику, незважаючи на попередження Байдена (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У ядерній політиці США немає жодних змін, незважаючи на заяви президента Джо Байдена про можливий "Армагеддон" та погрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Високопоставлений американський чиновник, особу якого не розкривають, сказав у коментарі виданню, що США не змінили принципи своєї ядерної політики.

"Ми не бачили жодних ознак активності (з боку Росії - ред.), яка б змусила нас змінити нашу власну позицію ядерного стримування", - заявив він.

При цьому джерело додало, що США продовжують стежити за пересуваннями російської ядерної зброї. Але чиновник вважає, що заява Байдена про "Армагеддон" перебільшена. За його словами, "ставки зараз явно вищі" через низку невдач Росії на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що загроза ядерного удару є найвищою з часів кубинської ракетної кризи через заяви російського диктатора Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЯдерна зброяРосійська ФедераціяДжозеф БайденВолодимир Путін