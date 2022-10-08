США не змінили ядерну політику після попередження Байдена про "Армагеддон", - CNN

У ядерній політиці США немає жодних змін, незважаючи на заяви президента Джо Байдена про можливий "Армагеддон" та погрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Високопоставлений американський чиновник, особу якого не розкривають, сказав у коментарі виданню, що США не змінили принципи своєї ядерної політики.

"Ми не бачили жодних ознак активності (з боку Росії - ред.), яка б змусила нас змінити нашу власну позицію ядерного стримування", - заявив він.

При цьому джерело додало, що США продовжують стежити за пересуваннями російської ядерної зброї. Але чиновник вважає, що заява Байдена про "Армагеддон" перебільшена. За його словами, "ставки зараз явно вищі" через низку невдач Росії на полі бою.