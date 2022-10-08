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США не изменили ядерную политику после предупреждения Байдена об "Армагеддоне", - CNN

Фото: США не изменили ядерную политику, несмотря на предупреждения Байдена (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В ядерной политике США нет никаких изменений, несмотря на заявления президента Джо Байдена о возможном "Армагеддоне" и угрозах со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Высокопоставленный американский чиновник, личность которого не раскрывают, сказал в комментарии изданию, что США не изменили принципы своей ядерной политики.

"Мы не видели никаких признаков активности (со стороны России - ред.), которая заставила бы нас изменить нашу собственную позицию ядерного сдерживания", - заявил он.

При этом источник добавил, США продолжают следить за передвижениями российского ядерного оружия. Но чиновник считает, что заявление Байдена об "Армагеддоне" преувеличенны. По его словам, "ставки сейчас явно выше" из-за череды неудач России на поле боя.

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что угроза ядерного удара является самой высокой со времен кубинского ракетного кризиса из-за заявлений российского диктатора Владимира Путина.

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