У США зійшов з рейок потяг з небезпечними речовинами: виникла пожежа

У штаті Мен, США, вантажний потяг, який перевозив небезпечні речовини зійшов з рейок і загорівся.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Три локомотиви та шість залізничних вагонів зійшли з рейок у лісистій місцевості штату Мен, внаслідок чого спалахнули та спричинили невелику лісову пожежу. Вагони перевозили пиломатеріали та електропроводку.
"Додаткові залізничні вагони, які перевозили небезпечні матеріали, не зійшли з рейок, ці небезпечні матеріали "не піддаються ризику" витоку та займання", - йдеться у заяві Департаменту лісів штату Мен.
Потяг зійшов з рейок через "змив колії", який, ймовірно, був спричинений накопиченням талого льоду та сміття.
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