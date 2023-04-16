В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами: возник пожар

Три локомотива и шесть железнодорожных вагонов сошли с рельсов в лесистой местности штата Мэн, в результате чего вспыхнули и вызвали небольшой лесной пожар. Вагоны перевозили пиломатериалы и электропроводку.

"Дополнительные железнодорожные вагоны, перевозившие опасные материалы, не сошли с рельсов, эти опасные материалы "не подвергаются риску утечки и возгорания", - говорится в заявлении Департамента лесов штата Мэн.

Поезд сошел с рельсов из-за "смыва колеи", который, вероятно, был вызван накоплением талого льда и мусора.