В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами: возник пожар

В штате Мэн, США, грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Три локомотива и шесть железнодорожных вагонов сошли с рельсов в лесистой местности штата Мэн, в результате чего вспыхнули и вызвали небольшой лесной пожар. Вагоны перевозили пиломатериалы и электропроводку.
"Дополнительные железнодорожные вагоны, перевозившие опасные материалы, не сошли с рельсов, эти опасные материалы "не подвергаются риску утечки и возгорания", - говорится в заявлении Департамента лесов штата Мэн.
Поезд сошел с рельсов из-за "смыва колеи", который, вероятно, был вызван накоплением талого льда и мусора.
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